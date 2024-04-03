شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مترو بولاق الدكرور بالخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محطة مترو بولاق الدكرور هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة سطحية قريبة من شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وتتكون المحطة من طابقين، طابق الرصيف وطابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).