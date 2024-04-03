شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم مسابقة القرآن الكريم بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة جامعة سوهاج، مسابقة القرآن الكريم في (الحفظ والتلاوة)، طلاب الكليات المختلفة، بهدف تنمية قدراتهم على تدبر معاني آيات القرآن الكريم، والاقتداء بما نصت عليه، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المسابقة تهدف إلى تقديم جيل جديد من القرآء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جذاب ومتميز، إلى جانب التمسك بالأخلاق الحميدة وقيم التسامح والإنسانية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي العظيم.

وأشاد الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر بالمستوى المتقدم للمتسابقين في حفظ القرآن الكريم، وتميز أدائهم وتمكنهم من قواعد التلاوة، مشيراً إلى أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم، مضيفاً ان المسابقة تضمنت جزئين حفظ القرآن الكريم كاملاً ونصف وربع، وتلاوة القراءة، وضمت لجنة التحكيم كلاً من الدكتور محفوظ يوسف بكلية التربية، والشيخ حامد آل ابو رحاب بوزارة الأوقاف.