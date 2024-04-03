شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة من الثلاثاء 9 أبريل إلى الأحد 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حول إجازة عيد الفطر 2024 بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :



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