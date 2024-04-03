شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تعلن بدء التسجيل للدفعة 5 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن بدء التسجل للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، تحت مظلة "المدرسة الرئاسية للقيادة" بالأكاديمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب خطوات التسجيل للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتى جاءت كالآتى: تقدّم الآن:

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الوطنية للتدريب تعلن بدء التسجل (1)

الوطنية للتدريب تعلن بدء التسجل (2)













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