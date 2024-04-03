شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مقتل موظفى الإغاثة فى غزة غير مقبول وعلى إسرائيل أن تحسن إجراءاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مقتل موظفي الإغاثة في غزة غير مقبول وعلى إسرائيل أن تحسن إجراءاتها، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل موظفي مؤسسة المطبخ المركزي العالمي في أقرب وقت ممكن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.