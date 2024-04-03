شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بورود أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم.

تعمل Meta على إشراك مطوريها بشكل نشط في إنشاء ميزات جديدة لتعزيز تفاعل المستخدم على نظام المراسلة الفورية الخاص بها، وبينما يسمح النظام الأساسي حاليًا للمستخدمين بالتواصل عبر الدردشات الشخصية والمحادثات الجماعية وتحديثات الحالة، يقال إن واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالتفاعل عن طريق الإشارة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم بشكل خاص ضمن تحديثات الحالة الخاصة بهم، بحسب موقع indiatoday.

وفقًا لـ WaBetaInfo، وهو مصدر معروف لتحديثات WhatsApp، يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من وضع علامة خاصة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، وتعكس هذه الميزة كيف يمكن لمستخدمي Instagram الإشارة إلى أصدقائهم أو المستخدمين الآخرين في قصصهم، وفي واتساب، ستعمل الميزة بشكل مشابه: عند إنشاء تحديث الحالة، سيكون لدى المستخدمين خيار تضمين إشارة إلى جهات اتصال محددة، وستظل هذه الإشارات خاصة، مما يعني أنها لن تكون مرئية للمشاهدين الآخرين للحالة، ومع ذلك، ستتلقى جهات الاتصال التي تم وضع علامة عليها إشعارًا سريًا، لتنبيههم بأنه قد تم ذكرهم.

هذه الميزة الجديدة لتطبيق واتساب قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تزيد من تعزيز مشاركة المستخدم، مما يجعل حالات واتساب مساحة أكثر تفاعلية، رصدت Wabetainfo مؤخرًا هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لإصدار Android 2.24.6.19، ويقال الآن إن واتساب يجلب هذه الميزة أيضًا إلى تطبيق iOS الخاص به.