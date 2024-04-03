شكرا لقرائتكم خبر عن "أنتى الأهم": العصر الذهبى للمرأة المصرية يستمر ببدء الرئيس السيسى لولاية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت حملة أنتى الأهم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحتها الرسمية بعد إعلان تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات قادمة.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخرانى، المنسق العام لحملة أنتى الأهم، بأن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبى بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها فى التمكين، حيث تظهر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف تمكين المرأة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد وضع الدستور المصرى 2014 حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر فى شتى مجالات الحياة، وتكريمًا للمرأة المصرية تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030.

وأكدت رحاب الفخرانى أن الإنجازات التى حققتها مصر خلال العقد الماضى، والتى تعكس التطور والتقدم الذى شهدته البلاد فى مختلف المجالات، هو شيء يدعو إلى التفاؤل والتطلع لمستقبل مزدهر تحت قيادة حكيمة، استطاعت فى ضوء الجمهورية الجديدة الحفاظ على الوطن ضد الأيادى المخربة التى حاولت زعزعة الأمان والاستقرار.

وأضافت نوران خليل، المتحدث الإعلامى لحملة أنتى الأهم، أن ملف المرأة خلال العشر سنوات الماضية، شهدت طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات.. عشر سنوات من التمكين.. عشر سنوات من الفرص.. عشر سنوات من دعم المرأة ومساندتها.. عشر سنوات من الوصول إلى المواقع القيادية.. فالمرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً مضيئاً، أصبحت خلاله العديد من الأحلام والأمنيات للمرأة واقعاً حقيقياً ملموساً، تحقق فى عصر السيد الرئيس، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة وتمكينها فى المجتمع.

وأشارت نوران إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسى البلاد عصرا ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبنائها.