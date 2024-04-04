شكرا لقرائتكم خبر عن الحق عروض العيد.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح ملابس وسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة مستلزمات العيد من الملابس والحقائب والحلويات الشرقية والغربية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق واستعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ويوفر المعرض الذي يقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، ملابس رجالي وأطفالي بكل الموديلات ولجميع المراحل العمرية، بأسعار تبدأ من 35 جنيهًا للأطفال، و200 جنيه للرجالي، بالإضافة إلى حقائب نسائية بأسعار تبدأ من 75 جنيهًا، وكعك وبسكويت بأسعار تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.

ويطرح المعرض الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، اللحم البلدي بـ270 جنيهًا، والكبدة البلدي بـ270 جنيهًا، واللحم المفروم بـ260 جنيهًا للكيلو، وفراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، وفراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا، وفراخ زنة 1.3 بـ150 جنيهًا، وفراخ زنة 1.4 بـ160 جنيهًا، والبط المسكوفي بـ130 جنيهًا للكيلو.