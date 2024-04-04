شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يطالبون بتكثيف العمل لجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف العمل لجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف العمل لجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر .

وأيد 75% من القراء مطالب تكثيف العمل لجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، بينما عارض 25% من القراء مطالب تكثيف العمل لجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.



