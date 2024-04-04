شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض الحرارة بداية من الجمعة وطوال أسبوع العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، أن الأيام الماضية سيطرت على الأجواء كتلة دافئة شملت كافة أنحاء الجمهورية تقريباً، مع انعدام فرصة تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات .

وأضاف فهيم أنه بداية من غدًا الجمعة 5 / 4 سيضعف سيطرة الكتلة الدافئة / الحارة، وتبدأ الحرارة في الانخفاض شمالاً ثم على كل الجمهورية تدريجياً بداية من السبت 6 / و طوال أسبوع عيد الفطر.

وأوضح فهيم أن هناك انخفاضات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء لتكون حول 24 °م شمالاً وحول 30 °م جنوباً نهاراً، وانخفاض أيضاً في حرارة الليل لتكون الحرارة الصغرى بين 13 إلى 17 °م ولن تنخفض أقل من هذا المعدل مثل السنوات الماضية.

أشار فهيم إلى أن هناك نشاط واضح للرياح طوال أيام أسبوع العيد لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة و تزيد الهبات بعد الظهر واخر النهار وبالليل يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة ..

أوضح فهيم أن هناك تشكل للشبورة المائية صباحا على كتير من مناطق الوجه البحري وشمال الجمهورية و متوقع امطار خفيفة الى متوسطة ومتقطعة على مناطق من شمال الدلتا والوجه البحري وسيناء يوم الاثنين .