شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة: مصر أدخلت 109 آلاف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية التي أدخلتها مصر لقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 10868 ألف طن.

أضافت المصادر، أن حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10235 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر بلغ نحو 129329 ألف طن، كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان وحتى يوم أمس.