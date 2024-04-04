شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مواصفة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الورقة الامتحانية لمواصفة مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وتوزيع الأسئلة والدرجات .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تتضمن الورقة الامتحانية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي أربع أسئلة وتنقسم بين سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ لكل سؤال عشر درجات ليكون الإجمالي 40 درجة، 20 درجة للجغرافيا و20 للتاريخ مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.

وحددت الوزارة مواصفة امتحان الدراسات الاجتماعية كالتالى:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان ( الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً وفنياً).

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان كما أن ( الأرقام - الإحصائيات - التواريخ) ليست أهدافاً اختبارية.

-الزمن المخصص للامتحان لصفوف المرحلة الإعدادية (الأول) - الثاني الثالث) ساعتين.

- يراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.