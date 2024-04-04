شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ضخ السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ و معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 15 إلى 30% ، في ظل وجود مخزون استراتيجي من المنتجات تكفى لفترات طويلة، كما تطرح الوزارة السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر أبريل 2024، حيث أشارت إلى استمرار صرف السلع وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة على البطاقات مثل الأرز وزيت الطعام والسكر والشاي والسمن.