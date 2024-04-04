شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 9 إلى 14 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أعلن وزير العمل حسن شحاتة ،اليوم الخميس، عن أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024،من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 ،الصادر أمس الأربعاء،والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك"... وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

شبورة كثيفة غدا وطقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة ، طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

رئيس الوزراء يوجه بإعداد قائمة بفرص الاستثمار بالقطاع الصناعى للترويج لها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وزارة التموين تتعاقد على استيراد 250 ألف طن سكر خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) على ان تصل الكميات خلال اشهر مايو ويوليو وأغسطس 2024 مع آستمرار إنتاج السكر من قصب السكر وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

على جانب آخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر للتشجيع على توريد المحصول لانتاج السكر المحلى ، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" ، كما يتم صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وغيرها من الحوافز الأخرى

لجان شعبية تابعة لحماس تنتشر فى قطاع غزة بدعوى السيطرة على الشارعأظهرت مقاطع مصورة عناصر ملثمة مسلحة تابعة لحركة حماس تحت مسمى اللجان الشعبية خلال انتشارها فى قطاع غزة بدعوى السيطرة على الشارع، وردع الباعة، كما أظهرت مشاهد اعتراض عناصر أمنية تابعة للحركة شاحنات مساعدات قادمة من معبر رفح.



الخط الثالث للمترو يمد مواعيده غدا ساعة بسبب مباراة الأهلى وسيمبا

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر، غدا الجمعة ساعة إضافية، بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة في ستاد القاهرة الدولي، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحاً

وستكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً، وآخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1 صباحاً، كما سيتم تشغيل قطار كل 5 دقائق.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

إعدام المتهم بقتل اللواء اليمنى حسن العبيدى لسرقته فى بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.

وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

ضبط أكثر من مليون كيلو دجاج منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق فى دمياط

قامت قوة من قبل مباحث التموين بمحافظة دمياط، برئاسة المقدم محمد يحي رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية التموين بشن حملة استهدفت المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة بتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأسفرت الحملة من ضبط كميات من الدجاج منتهية الصلاحية داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مليون و300 ألف كيلو دجاج منتهية الصلاحية، بإجمالي 1000 طن تقريبا، كان يتم إعدادها لطرحها بالاسواق والمطاعم داخل محافظة دمياط خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الحملة من ضبط شخص على خليفة الواقعة كما حررت المحضر رقم 2684 لسنة 2024 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



