شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب لنتنياهو في مكالمة هاتفية عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكشف البيت الأبيض، عن أن بايدن تحدث مع نتنياهو بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض، أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل خلال حربها بقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

