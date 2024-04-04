شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم إنك عفو تحب العفو.. أدعية ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عن الكثير دعاء ليلة القدر ليدعو بها الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدعية ليلة القدر ورد فيها الكثير من الأحاديث نبينها كالتالى:

دعاء ليلة القدر.. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

ليس هناك أدعية ثابتة في ليلة القدر، حيث يجب للمسلم أن يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة التى تنزل فيها الملائكة، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

دعاء ليلة القدر .. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى

وأيضا ورد عن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى"، وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها بعض العلماء على أن ليلة القدر تكون إحدى ليالى الأيام الوترية في شهر رمضان.

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. لليلة القدر فضل عظيم وكبير ففيها نزل القرآن الكريم وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه"، وفيها قال عز وجل :"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

دعاء ليلة القدر .. ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار

وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان وغيره "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار"، بالإضافة إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقاله للسيدة عائشة: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".