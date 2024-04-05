شكرا لقرائتكم خبر عن يبلغ طولها من 9 إلى 10 أمتار.. 12 معلومة عن الأبقار البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم الطبيعة حياة مليئة بالاسرار والاكتشافات التى لا تنتهى، من مخلوقات وعجائب تدل على روعة الخالق، ومع كل يوم الطبيعة تمنحنا جديدا، وتكشف سرا من أسرارها، وفى البيئة البحرية يوجد العديد والعديد من المخلوقات والكائنات التى لا تعد ولا تحصى، لكل منها تفاصيله الخاصة.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 12 معلومة عن الأبقار البحرية

1- تم اكتشافها في عام 1741 على يد عالم الطبيعة الألماني جورج دبليو ستيلر.

2- كانت تسكن فى المناطق القريبة من جزر كوماندور في بحر بيرنج.

3- كان حجمها أكبر بكثير من خراف البحر وأبقار البحر في الوقت الحالي.

4- يبلغ طول الأبقار البحرية من 9 إلى 10 أمتار.

5- كان يصل وزن الأبقار البحرية حوالى 10 أطنان.

6- الأبقار البحرية من الكائنات التى ليس لديها قدرة على الغوص وإنما كانت تطفو على سطح المياه الساحلية.

‏

7- ‏الأبقار البحرية من الحيوانات المعرضة للانقراض بسبب صائدي الأسماك واعتبروها مصدر للحوم في الرحلات البحرية الطويلة حتى انفرض فى القرن الثامن عشر.

8- كان يطلق عليها اسم الأطوم أو الأطَمَة أو ناقة البحر أو بقرة البحر أو الزالخة أو المَلِصَة أو الحَنفَاء .

9- الأبقار البحرية هى حيوان بحري كبير الحجم من فصيلة الثدييات ويقترب في شكله من خروف البحر.

10- الأبقار البحرية واحد من أربعة كائنات حية من فصيلة الخيلانيات المائية الآكلة للعشب.

11- الأبقار البحرية اوالأطوم هو الوحيد من فصيلته الذي يتجول بحار 37 بلدا في المحيطين الهندي والهادي وكذلك البحار في الشرق الأوسط

12- غالبية الأبقار البحرية تعيش في مياه واسعة من شرق إلى غرب أستراليا وشمالها بين خليجي موريتون والقرش.



بقرة البحر