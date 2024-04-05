شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يمد عمله ساعة اليوم بمناسبة مباراة الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر ، اليوم الجمعة ساعة ، بمناسبة مباراة الأهلي وسيمبا المقامة في إستاد القاهرة الدولي، على أن تكون آخر رحلة من محطة عدلي منصور الى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحاً

وستكون آخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحاً، وآخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1 صباحاً، كما سيتم تشغيل قطار كل 5 دقائق علشان يوصلكو في أسرع وقت.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

و يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس استعداداته المكثفة لخوض مباراة إياب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا أمام سيمبا التنزانى، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.