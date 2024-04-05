شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. هل يمكن استرداد الكفالة حال الحصول على البراءة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال البعض من المواطنين، و"الخليج 365" يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون

1-لابد وأن تكون القضية قد تم إنتهائها بالتصالح أو البراءة

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.



* الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:

-فقد أصل إيصال الكفالة.

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.

*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية :



_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

- التصالح أمام المحامى العام.مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

-إيقاف تنفيذ العقوبة.