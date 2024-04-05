شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناقش قرارا لفرض حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.