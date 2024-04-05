شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان توجه بسرعة بدء تنفيذ المرافق فى مدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة، ناقش مسئولو الإسكان، المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تم التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لشبكة المرافق في جميع المناطق المضافة، حيث تأتي الجولة فى إطار دراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها بالعبور الجديدة، لتحقيق التنمية بالمناطق المضافة.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه الأعمال الجارية بالطرق بمنطقتى الأمل والقادسية، حيث تم عرض شرح من الشركات المنفذة بالمجاورتين 2 ،3 بالحي 32 والمجاورة 2 بالحي 29 بمنطقة الأمل، موجهين الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

وفي السياق نفسه، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، ومنها عملية فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات منطقة الأمل.

كما تابع رئيس الجهاز، سير العمل بمركز خدمة المواطنين بشأن خدمات الغاز والكهرباء وتعاقد المياه، وشحن العدادات، حرصاً على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والعملاء بالمدينة.