شكرا لقرائتكم خبر عن الكابينت الإسرائيلي يصوت على زيادة المساعدات العابرة إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة العبرية، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صوت على زيادة المساعدات التى تعبر إلى قطاع غزة قبل دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتماربن غفير إلى الجلسة.



من جانبه قال بن غفير، تعليقا على القرار: "لقد صوتوا قبل وصولي رغم أنهم كانوا يعلمون أنني كنت في اجتماع أمني".



في سياق أخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار وتدفقا هائلا للمساعدات إلى غزة".



ورحب بقرار إسرائيل السماح بعبور المساعدات لغزة من معبر إيريز (بيت حانون)، قائلا إن المنظمة الدولية ستراقب كيفية تنفيذ إسرائيل لهذا القرار.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضحت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفاع إلى 33091 شهيدا و75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.