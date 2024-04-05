شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ممشى سياحى ومتنزهات ضمن المرحلة الثانية من تطوير محور المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2كم بدءًا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الأعمال تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى وتهدف إلى تحسين الصورة الذهنية والبصرية لذلك المحور المروري الهام في إطار خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي تشهدها المنطقة الأثرية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير وتحسين جودة الحياة بمختلف الأبعاد التنموية.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم وضع رؤية حضارية متكاملة روعي بها كافة الاحتياجات المطلوبة التي تتماشى مع الطابع الأثري للمنطقة وتحويلها إلى ممشى سياحي ومتنزهات حضارية من خلال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى ودعمها بمواقع تجارية وإنشاء ساحات انتظار للطريق ودورات مياه وأماكن للجلوس وكيدز اريا والمسطحات الخضراء اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين المقيمين بالقرب من المنطقة كمتنفس لهم إلى جانب جذب الأفواج والحافلات السياحية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع، مؤكدًا على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لعودة الشكل الحضاري للمنطقة مع مراعاة الاستغلال الأمثل للمساحات وضبط مناسيب ارتفاعات الارصفة لتحقيق عوامل الاستدامة.

ولفت أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد طبقًا للرؤية الحضارية المتفق عليها.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة مراجعة خطوط التنظيم للاستفادة منها في توسعة الطريق مع رفع مخلفات الرتش الموجودة أول بأول إلى جانب الانتهاء من توصيل المرافق "كهرباء ، مياه ، صرف صحي"، مؤكدًا على المرور الدوري على مواقع للعمل بالطريق للتأكد من الالتزام بالأعمال المحددة.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة.



تطوير محور المنصورية



محافظ الجيزة



جولة محافظ الجيزة



