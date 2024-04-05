شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ5 قضايا مهمة فى برنامجه نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور المهمة، وتعليقا علي الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1 - سؤال (لماذا ندعو الله والقدر مكتوب؟)

- اجاب فضيلته بذكاء في الشرح وببساطة لتوصيل المعلومة فقال "مكتوب عند ربنا أنه هيرزقك مليون جنيه بالقلم الأحمر والدعاء يغير القضاء فيرزقك 2 مليون جنيه وهكذا".

- وهذا هو مفهوم القضاء والقدر الحقيقي فالله يقدر الاقدار في أم الكتاب اما القدر هو مايفعله العبد من طريقة للحصول علي ما قدره الله له بدأ من الدعاء وحتي العمل.



2- سؤال ( هل نظرية أن الانسان أصله قرد تتعارض مع تعاليم الإسلام؟)

- هنا يظهر الفارق بين مجرد حافظ وناقل للعلم وبين عالم فقيه واسع الاطلاع كفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ على جمعة حفظه الله بإجابته الرائعة هذه حيث رد ووضح مالايعرفه كثير من الناس وهو أن داروين لم يقل أن الانسان أصله قرد كما انتشر بين الناس بل هو كان قسيسا وتأمل غي المخلوقات فوجدها من خالق واحد فألف نظرية أن المخلوقات كلها من سلسلة واحدة .. وهنا نفرق بين العلم والنظرية فالعلم تجريبي يستوجب المشاهدة والتحليل والمقارنة اما النظرية فهي مجرد رأي مبني علي توقعات وهذا فارق كبير.

3- سؤال (كيف نقول ان الأرض كروية والقران يقول - وإلي الارض كيف سطحت؟)

- أحسن فضيلته فشرح أن معني السطح هنا هو ما يسير عليه الشخص فاكرة لها سطح والشكل المستقيم له سطح اما عن دوران الكرة فقال القرآن "والأرض بعد ذلك دحاها" اي بشكلها البيضاوي.

4- سؤال (هل هناك تعارض في مدة خلق الكون بين العلم والقرآن؟)

- بسط فضيلته الإجابة بسؤاله حين قال "ربنا قال [إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام] فياتري اليوم هنا مقاييسه ايه؟؟" .. وهذا رائع حيث وضح فضيلته ان القران قال أن اليوم الذي تصعد فيه الملائكة الي السماء بخمسين الف سنة فمابالك لو زادت المسافة اكثر فأكثر؟ لذلك فلا تعارض .. وهذا معروف لأن العلم متغير وقد يحدث تطورات علما بعد عقود فيتغير ما وصلوا اليه الان.

5- سؤال (كيف نرد علي النظريات العلمية المخالفةللقرآن؟)

- أجاب فضيلته بقوله أن من يدعي ذلك هو "يعاني من جهل والجاهل يعلم ولا يأثم إلا لو تكبر" .. ودعي فضيلته للاعتماد اكثر علي الكتاب واخذ الثقافة والعلم من الكتاب وليس فقط من صفحات الإنترنت المتخمة بكل شئ بلا تمييز أو معيار حقيقي للجودة.