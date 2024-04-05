شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 10 عربات متنقلة للتدريب المهنى جاهزة للانطلاق للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُواصل وزارة العمل، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، فضلا عن 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق للمحافظات.

وتُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك "،وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة، أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030 ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق العديد من الأهداف، منها: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138 "،من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،

ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وقد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة تستهدف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات، إلا أن أعداد المراكز الخاصة التى سجلت بياناتها حتى الآن وصلت إلى 820 مركز، وهناك ايضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محليين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الأن مع معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة والإسكندرية الذي يشهد الآن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل ،بشهادات ومعايير دولية .