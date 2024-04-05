شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تطالب أعضاءها بتجديد التراخيص خلال هذه الفترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أعضاءها بضرورة مراجعة تاريخ انتهاء ترخيص مزاولة المهنة، والصادر عن وزارة السياحة المصرية، والحرص على السير في إجراءات تجديده في التوقيتات المحددة من قبل قانون المرشدين السياحيين 121 لسنة 1983، وذلك منعا لأى لغط أو مشاكل إدارية.

وأشارت إلى أن الاستثناء الذي سبق وأن تم تطبيقه بالتعاون بين النقابة ووزارة السياحة فى وقت جائحة كورونا قد انتهى منذ أكثر من عام تقريبا، مشيرة إلى أن مادة رقم 5 من قانون المرشدين السياحيين، نصت على أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وأكدت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أن الالتزام بنصوص القانون المنظم للمهنة، هو أول الخطوات للحفاظ على المهنة ونقابتها.

من ناحية أخرى، تتيح الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

* استخراج ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* تجديد الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* الالتحاق بامتحان الإرشاد السياحي.

* تعديل بيانات ترخيص الإرشاد السياحي.

* نقل منطقة تجديد الترخيص.

* بدل فاقد / تالف لترخيص الإرشاد السياحي.

* شهادة خبرة لمرشد سياحي مُقيد.

* الالتحاق بدورة تدريبية.

* إضافة لغة أجنبية لمرشد سياحي.

* تصاريح الترجمة للأجانب.

* إيقاف ترخيص الإرشاد السياحي بشكل مؤقت.

* استكمال مدة ترخيص الإرشاد السياحي.

* استرجاع الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

* إنهاء الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي.