شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 وجبة جاهزة.. أهالى جزيرة الوراق عاملين أكبر مائدة إفطار بالجيزة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء تسودها المحبة والخير، اجتمع أهالى جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة بكبيرهم وصغيرهم لتجهيز مائدة إفطار جماعي تسع ما يزيد عن 5000 فرد، وذلك للعام الثاني على التوالي.

واستعد أهالي جزيرة الوراق لتنظيم مائدة الإفطار بتجهيز المطابخ وذبح عجلين وطهي حوالي 500 كجم من اللحوم بالإضافة إلى تعبئة الوجبات التي يصل عددها حوالي 5000 وجبة، وإعداد الحلويات والعصائر الرمضانية.

وتشارك الأهالى من الشباب والأطفال في تنظيف الشوارع وتزيينها وتعليق الأنوار وأعلام مصر وفلسطين ورسم جرافيك تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتجهيز طاولات وكراسي مائدة الإفطار.







إعداد الحلويات



إعداد الوجبات



إفطار الوراق



تجهيز الأرز



تجهيز البسلة



تجهيز اللحوم



تجهيزات الوراق



جانب من تجهيزات إفطار الوراق



وجبات إفطار أهالى جزيرة الوراق



وجبات الإفطار



وجبات دعم غزة