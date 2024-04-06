شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية متاح للجميع ولا يوجد تحويلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقديم لكل من يرغب للانضمام لأسرة المدارس المصرية اليابانية في "منتصف أبريل الجارى"، سواء "للطلاب الجدد (مرحلة رياض الأطفال) أو المراحل الأخرى (أولى إبتدائي- ثانية ابتدائي- ثالثة ابتدائي) حيث أنه لا توجد تحويلات مباشرة وعلى كل من يرغب في الالتحاق بالمدارس التقدم على المنصة في منتصف شهر أبريل.



وأوضحت المدارس اليابانية، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس .