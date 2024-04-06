شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لازم تعرفها قبل تناول الأسماك المملحة فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقبل كثير من المواطنين على تناول الأسماك المملحة خلال عيد الفطر المبارك، ويقدم المعهد القومى للتغذية عددا من النصائح لتناول الأسماك دون الإضرار بالصحة، ومن أهمها:

1- يُفضل تجميد الأسماك المملحة لمدة 48 ساعة قبل الاستخدام لتقليل الحمل الميكروبى.

2- قم بطهى الأسماك لمدة دقيقتين قبل الاستخدام.

3- قم باستخدام عصير الليمون لقتل البكتيريا داخل الأسماك.

4- تناول كمية كبيرة من الخضروات لاحتوائها على الألياف.

ويمكن معرفة فساد أو عدم صلاحية الرنجة والأسماك المدخنة عامة من خلال قطع السمكة جزأين بشكل طولى وإذا وجد اللون بنيا محمرا أو أحمر مزرقا أو كانت الرائحة زنخة والقوام طريا لزجا سهل التفكك، مؤكدة ضرورة فحص الفسيخ والرنجة لمعرفة صلاحيتها أو فسادها ظاهريا قبل الشراء، من حيث الرائحة المعروفة للفسيخ والرنجة المقبولة واذا كان فاسدة ام لا.

ويُعد لون الفسيخ والرنجة أحد أهم مؤشرات صلاحيته، وعدم وجود تشققات غريبة في الجلد أو غيره من العلامات الغريبة، مشيرة إلى أن خياشيم الأسماك كلما كانت حمراء زاهية دل هذا على صلاحية السمك، أما اذا كان لونها مختلف ويوجد مخاط أو رائحة سيئة فهذا دليل على فساد السمك، وبالنسبة لعين السمك كلما كانت لامعة والقرنية شفافة وإنسان العين أسود مقعر كلما كانت صالحة للأكل.