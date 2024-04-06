شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات ترخيص بناء كنيسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قانون بناء الكنائس الذى صدر مؤخراً من أبرز إنجازات الدولة فى ملف المواطنة، الأمر الذى أثنى عليه كل الكنائس والطوائف فى مصر، حيث شهدت الطائفة الإنجيلية، ترخيص ما يقرب من 500 كنيسة خلال أخر 5 سنوات، ومقارنة بالعهود السابقة تم ترخيص بناء 500 كنيسة فى 200 عام.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز الإجراءات المطلوبة لترخيص بناء كنيسة

1 - يتم شراء الأرض المخصصة لبناء الكنيسة

2 – يتم عمل الرسومات الهندسية للكنيسة

3 - التقدم بطلب الترخيص لبناء كنيسة للمحافظة التابع لها.

4 - تتم إجراءات الترخيص من قبل المحافظة خلال أربع شهور

5 - القانون يؤكد أنه إذا لم يرد المحافظ المختص خلال 4 شهور من الممكن عمل تظلم ثم رفع قضية

ومؤخرا وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس خلال اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.