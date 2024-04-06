شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك لضبط محتكرى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على المحلات التجارية لضبط محتكرى السلع؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على المحلات التجارية لضبط محتكرى السلع.

وأيد 93% من القراء مطالبتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على المحلات التجارية لضبط محتكرى السلع، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك على المحلات التجارية لضبط محتكرى السلع.