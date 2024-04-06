شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمور تجنبها فى إذابة اللبن بعد تجميده لعدم فقدان الفوائد الصحية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، خبيرة التغذية، إن هناك عدة طرق آمنة لإذابة اللبن المجمد، لعدم فقدانه فوائده الصحية، مشيرة إلى أن نقل اللبن من الفريزر إلى الثلاجة حتى يذوب أبرزها، لكن هذه الطريقة تستغرق بعض الوقت تبعا لحجم اللبن، أما الطريقة الثانية فهى من خلال نقع وعاء اللبن المجمد فى حمام ماء بارد، وهذه العملية أسرع من الإذابة في الثلاجة .

وأشارت سالى إلى ضرورة تجنب 4 أمور، أثناء إذابة اللبن، هي:

1- لا تذيب اللبن بالتسخين، حيث يؤدى ذلك إلى حرقه ويصبح غير مناسب للشرب.

2- لا تذيب اللبن في الماء الساخن.

3- لا تذيب اللبن في درجة حرارة الغرفة.

4- لا تذيب اللبن في الميكروويف.

ويُعد اللبن مصدر رئيسى للبروتينات ذات القيمة المرتفعة الغنية بالفسفور، وهو غنى بالأحماض الدهنية التى يسهل على الجسم امتصاصها والتعامل معها، مما ينشط نمو البكتيريا النافعة بالأمعاء، كما أن سكر اللبن يمتاز بقدرته على التخمر مما يمثل أهمية كبيرة فى التغذية بجانب احتوائه على فيتامينات أ، د، هـ، ك، ب1، ب2، ج، وكذلك الكولين، بجانب الأهمية الشديدة للبن فى النمو وقوة الإبصار، حيث يؤدى نقص اللبن إلى الإصابة بمرض العشى الليلى.