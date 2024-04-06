شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التحول الرقمى.. 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص الدولة على التحول الرقمى في كل مناحى أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، حرصت وزارة العدل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية كيفية الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل الالكترونى فى 7 خطوات:

1-الدخول على بوابة وزارة العدل من خلال هذا الرابط

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

2- اضغط على الاستعلام على موقف دعوى.

3-إدخال درجة الدعوى "جزئى- ابتدائى- استئناف- نقض".

4- اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.

5- اختيار نوع الدعوى

6- اختيار سنة الدعوى.

7- الضغط على زر بحث، وسوف يظهر لك موقف الدعوى القضائية.