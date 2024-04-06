شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زيارة استثنائية للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) يومى (الوقفة - أول أيام عيد الفطر المبارك) وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024.. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.