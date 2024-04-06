شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسى فى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

الرئيس السيسى: أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة.. ومصر لن تتوانى عن وقف القتال فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلماء والأزهر والأوقاف يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتدل والتصدى للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، أن ليلة القدر بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، الذى اقترن اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

وزير التموين: انتظام عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الادارة المركزية لشئون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعة للمواطنين بالمواصفات والاوزان والاسعار المقررة خلال أيام عيد الفطر.

رئيس "الأهلى للصرافة": 6 مليارات جنيه حصيلة النقد الأجنبى خلال شهر

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، أى خلال شهر، موضحاً أن تعاملات أمس بلغت 136 مليون جنيه.

شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان تقف مشلولة عن تنفيذ تعهداتها

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية وفى مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، تقف اليوم عاجزة بل مشلولة شللا رباعيا اقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه.

وزير الأوقاف: افتتاح 11 ألفا و900 مسجد بين إنشاء وتطوير فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الثمرة الحقيقة لحفظ القرآن وتلاوته إنما في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى التزامنا بأخلاقه وتعاليمه، حيث يقول الحق تعالى: " أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ".

تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحى سرور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

شيع منذ قليل، جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

طقس اليوم.. انخفاض الحرارة شمالا والعظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 15

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.