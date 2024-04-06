يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية