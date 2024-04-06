شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق.. غدا اجتماع مع رئيس القابضة لمياه الشرب لبحث مطالب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، الشكر والتقدير للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على ما قامت به وزارة الإسكان من إنجازات غير مسبوقة غيرت معالم الدولة المصرية، ووفرت لشعب مصر الحياة الكريمة وقادت باقتدار تنفيذ مشروعات قومية وتنموية ستتحدث عنها أجيال وأجيال على صعيد الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأضاف فؤاد، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة الدكتور عاصم الجزار: أنه بالمقابل تفوقت علي نفسها وصاغت عهداً جديدا وطفرة هائلة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية التي تحقق التنمية المستدامة وتخدم جموع الشعب المصري بالقرى والمدن بأعلى كفاءة ممكنة وبسواعد أبنائها الذين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية.

وقدم فؤاد الشكر والتقدير لتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلي أن هناك مطالب للعاملين متعلقة بتحسين بمستوى الأجور المنخفض ومراعاة الدرجات الوظيفية في هيكل الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع المصري بأثره والارتفاع المتزايد في اسعار السلع .

ومن جانبه، أكد وزير الإسكان أن العاملين هم أيقونة العمل وذراع الوطن وبنيته الأساسية، وأن مطالبهم دائما محل نظر واهتمام، كما وجه بتحديد اجتماع للمرافق العامة مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى غدا الأحد، الموافق 7 أبريل من الشهر الجاري لمناقشة وبحث مطالب العاملين.