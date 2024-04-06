شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: أفخر بإجابة علمائنا الكبار وحثهم على التمسك بالخالق الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة،و تعليقا علي الحلقة السادسة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (هل يحصل نفس الأجر والثواب على الصلاة في الحرم فعليا مثل صلاتها بالميتافيرس؟)

- أحسن فضيلته بأن وضح أن اصل وأساس اعتبار الصلاة في الحرم بأضعاف أجرها هو الوجود الجسدي العنصري لذلك مهم جدا أن يفهم من يستمع الي هذا الكلام الي عدم جواز الصلاة أيضا خلف التلفاز أو الراديو لعدم توافر التوافق العنصري الجسدي حقيقة خلف الإمام.



2- سؤال ( هل يجوز اداء العمرة نيابة عن الميت بمقابل مادي يدفع لمن يؤديها عن طريق أبليكيشن؟)

- وضح فضيلته أن هذا جائز لما فيه من تيسير علي الناس وبمشروعية عقد الوكالة الذي يسمح للشخص أن يكون وكيلا عن غيره في أداء بعض العبادات.

- وهنا أوضح أن فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة انما قصد هنا الابليكيشن الذي يكون قد استوفي الشروط القانونية التي تنظم هذا النشاط في الدولة حيث انه بغير هذا التنظيم الواضع لقانون الدولة التي يجمع فيها المال قد يتحول هذا الأمر الي فعل غير جائز.

3- سؤال (ماحكم الخلوة بين ولد وبنت في الميتافيرس؟)

- أحسن وأبدع فضيلته في شرح وتبسيط الإجابة بأن قال يجب أن نعلم امرين : أولا هل هذه الخلوة يترتب عليها معصية ام لا ... واصاب فضيلته ان ضرب مثلا برجل اغمض عينه فتخيل انه يزني .. فيكون ارتكب محرما متي كان حراما ولكن دون حدا للزني .. وهذا ما يشرح اجابة هذا السؤال بشكل بسيط.



4- سؤال (ماهو حكم اخذ سيلفي أمام الكعبة ؟)

- اسعد جدا عندما أفخر بإجابة علمائنا الكبار علي أسئلة العقيدة التي تعلم الناس لاسيما الشباب التمسك بصحة العقيدة والأدب مع الخالق الاعظم .. ويفي ما قاله فضيلته علي هذا السؤال بقوله " أن هذا فعل فيه قلة ادب مع الله" وصدق بل وأحسن جزاه الله كل الخير علي هذا.

5- سؤال (هل عمل الخير والتصدق علي الفقراء يحصل به ثواب كالحج؟)

- بالفعل استمر فضيلته في الاجابة علي هذا النوع من الأسئلة بشكل واضح وصريح دون أي غموض حيث وضح فضيلته ان اي عمل لا يسقط فريضة الحج للمرة الاولي علي القادر .. لذلك فإسقاط فريضة الحج أمر لازم علي كل مسلم مكلف قادر وهذا عين الصواب.

6- سؤال (ماهكم استخدام ابليكيشن وراؤه شركات ماسونية؟)

- قال فضيلته أن الله امرنا بالعفاف في كل شئ .. وكل شئ فيه وجهان الخير والشر وعلي الانسان أن يكون يقظا فاهما واعيا لما يفعل او يختار اما هؤلاء ممن يقفون خلف هذه التطبيقات المشبوهة فيجب الحذر منهم ومن اهدافهم ومحاولة منافستهم والتفوق عليهم تكنولوجيا.