شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 2746 مخالفة تموينية بإجمالى مضبوطات 164 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسؤلى الجهات المعنية برقابة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتداول السلع بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة مايتم تداوله بنطاق المحافظة وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار محافظ الجيزة أن الإجراءات تأتى ضمن إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك ومايصاحبه من إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم خلال عطلة العيد من الأسواق.

وفى هذا الإطار، نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة فى ضبط 2746 حالة مخالفة بمجالات (الغش التجارى والتدليس، المطاحن والمخابز، البدالين التموينيين، المواد البترولية، الذبح خارج المجازر الحكومية، المحلات العامة).

وأوضح تقرير لمباحث التموين بأن المضبوطات شملت 1180 قضية لتجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وعدم حمل شهادة صحية و تلاعب بأوزان الخبز و إدارة مخبز بدون ترخيص ، إلى جانب 51 قضية لضبط ( سكر، دقيق، سمن، أرز، مكرونة، زيت طعام، ياميش، نسكافيه، عجينة حوواشى، خمور، سجائر، إسفنج مراتب، أدوات منزلية، حديد تسليح، أسمنت) متداولة بدون تراخيص مزاولة مهنة.



كما تضمنت المضبوطات 1490 قضية لإدارة منشأت بدون ترخيص عدم الإعلان عن الأسعار و بيع بأزيد من السعر الرسمى، و24 قضية ذبح خارج المجازر الحكومية وأخيرا قضية لتجميع والإستيلاء على إسطوانات بوتاجاز مدعم، وعلى الفور تم مصادر الكميات المضبوطة والتى بلغت 164 طن و 186000 عبوة و396 لتر فى حالات المخالفة المذكورة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



