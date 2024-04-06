مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر أبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012