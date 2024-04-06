شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار فيصل.. المئات ينظمون حفل إفطار جماعى بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المئات بمنطقة فيصل بالجيزة بالقرب من كلية التربية الرياضية، حفل إفطار جماعى لأهالى المنطقة، احتفالا بالشهر الكريم، وتعبيرا عن الحب والود والترابط بين أهالى المنطقة.

وتشارك الأهالى من الشباب والأطفال في تنظيف الشوارع وتزيينها وتعليق الأنوار وتجهيز طاولات وكراسي مائدة الإفطار، وكذلك تجهييز الطعام والمشروبات الرمضانية وسط حالة من الفرحة والاحتفال.

وعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم بتنظيم مائدة إفطار تجمعهم بكبارهم وصغارهم ، مشيرين إلى أنهم استعدوا لتنظيم المائدة منذ حوالي شهر ونصف، وقسموا أنفسهم لفرق لتولي مسؤولية المطبخ والتنظيم واستقبال الصائمين؛ للخروج بيوم مميز ومبهر، يظهر في أفضل صورة ممكنة.



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل



حفل إفطار جماعى بفيصل