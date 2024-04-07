شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مناطق مختلفة في خان يونس، ومدينة غزة وشمالها.



وقالت مصادر في قطاعي الدفاع المدني والصحة، إن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب غزة، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.



وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا؛ ما أدى إلى استشهاد 33137 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.