شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على تفاصيل حالة كسوف الشمس من مركز المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء وسيتحول النهار إلى ظلام .

وأضاف فهيم، أنه في الليلة الأخيرة من شهر رمضان تتوقف أنظار العالم كله ناحية السماء، حيث ينتظر الجميع حدثًا فلكي نادر ومميز في 8 أبريل، حيث يتزامن انقضاء شهر رمضان مع وقوع كسوف شمسي كامل، ما يضفي جو من الغموض والإثارة على هذه الليلة الفارقة.

وأوضح فهيم، أن هناك مناطق من العالم سوف يحدث لها ظلام كامل خلال النهار، لأن القمر سوف يحجب الشمس تمامًا في كسوف كلي للشمس في مناطق معينة من العالم، وهناك مناطق سوف فيها كسوف جزئي بمعنى أنه سوف يظهر دائرة من قرص الشمس فقط .

وتابع، أن الكسوف الكامل للشمس لا يمكن مشاهدته في السعودية ومعظم الدول العربية، ومن خلال هذه الظاهرة سيكون هناك استحالة لمشاهدة القمر يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيكون شهر رمضان 30 يومًا وبالتالي سيكون يوم 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، و10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

وأوضح أن هناك عددًا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين 8 أبريل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس "المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية" إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أبريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر في تلك الدول.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس في بعض مناطق المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ويمكن رؤية كسوف الشمس ككسوف جزئي في بعض دول غرب أوروبا وبعض المناطق في الولايات المتحدة وكندا ومناطق شمال أمريكا الجنوبية وغيرها .

وأوضح فهيم، أن كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عند مرور القمر بين الشمس والأرض لينعكس ظل القمر عندها على سطح الأرض ويحجب ضوء الشمس ولكن سواء كان الكسوف كاملاً أو جزئياً يجب اتباع إجراءات السلامة اللازمة عند محاولة رؤية كسوف الشمس.

ويعد الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل جزءًا من نمط متكرر من الكسوف الذي زار أميركا الشمالية آخر مرة في عام 1970، وسيتكرر مرة أخرى في عام 2078 ولهذا السبب يتكرر نفس الكسوف كل 54 عامًا.