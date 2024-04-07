شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط الورقة الامتحانية كالتالى:

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلي الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية).

- أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان، الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمه علمياً وفنياً.

- المعلومة الإثرائية لا تدخل في أسئلة الامتحان ( الأرقام - الإحصائيات - التواريخ ليست أهدافاً اختبارية.