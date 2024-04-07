شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع أبنائك في سن المراهقة؟.. الصحة تجيب "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن آليات التعامل مع الأبناء فى سن المراهقة والتى تضمنت عدة نصائح شملت كل من :-

1 - النوم مبكرا ولفترة كافية

2- ممارسة الرياضة بانتظام

3- تعلم كيفية ادارة العواطف

4- تطوير مهارات التأقلم وحل المشاكل ومهارات التواصل مع الآخرين.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية 16328 كما يمكن طلب المساعدة من المنصة الإلكترونية .