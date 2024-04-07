شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حقائق مهمة حول تطعيم مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وزارة الصحة والسكان عن امكانية قيام مريض السرطان بالتطعيم خلال أو بعد تلقي العلاج الكيماوي، قائلة: مريض السرطان يستطيع أن يحصل على تطعيم الأنفلونزا ووالالتهاب الرئوي أثناء تلقي العلاج الكيماوي مخافة إصابته بالمرض خلال فترة العلاج لضعف المناعة.

وتابعت وزارة الصحة: للعلم لو المريض حصل على اى تطعيم أخر غير حي خلال فترة تلقي العلاج لن يكون خطر علية او يصيبة بمرض آخر لكنه لن يحقق المناعة المرجوة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان مرضى السرطان بعدم الحصول على التطعيمات الحية خلال فترة العلاج.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أطباء الأورام بيوصوا المرضى ما بعد الكيماوي انهم ياخدوا جرعات تنشيطية بعد ستة شهور من أخر جرعة كيماوي من كل تطعيم حصلوا علية قبل العلاج وهذا بالنسبة للتطعيمات الغير حية.