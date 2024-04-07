شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لجائزة تعليم الفنون القتالية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفنون القتالية (ICM) والتي تأسست عام 2022، وتم تعديلها عام 2023، وتُمنح لأي فرد أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، بشرط المُساهمة في التنمية والمُشاركة الاجتماعية للشباب والنساء من خلال أنشطة التدريب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس، بهدف اكتشاف ودعم المُمارسات الجيدة في مجال تعليم فنون الدفاع عن النفس في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت منظمة اليونسكو، أنه سيتم اختيار الفائز بالجائزة من خلال لجنة مُشكلة لهذا الغرض بعد فرز الأعمال وفقًا لشروط الجائزة والمُتمثلة في أن يكون المُرشح نجح في:

1- مُساعدة الشباب على التغلب على الظروف الصعبة من خلال تعليم الفنون القتالية.

2- تحسين حقوق المرأة وتعزيز مُشاركتها الاجتماعية من خلال تعليم الفنون القتالية للنساء.

3- خلق بيئة آمنة في المُجتمعات المحلية من خلال أنشطة تعليم الفنون القتالية.

4- تُمنح الجائزة لأي من ممارسي فنون قتالية أو مجموعة أو منظمة من جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن العمر والجنس والدين، وفي حالة اختيار ممارس فنون قتالية قد توفي، تُمنح الجائزة لزوجة الفائز.

ولفتت المنظمة، إلى أن لجنة فرز الأعمال تقوم بفحص أهلية المُنظمة المُرشحة، وصحة الإنجازات، وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المُقدمة.

وأشارت اليونسكو، إلى أن الجائزة تُمنح مرة واحدة في السنة بقيمة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دولار أمريكي، بالإضافة إلى شهادة الجائزة وميدالية.

وللتقدم لهذه الجائزة وللمزيد من المعلومات عنها يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: www.icmprize.org وذلك في موعد غايته ٢٠ مايو ٢٠٢٤، مع موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الأوراق المُقدمة على البريد الإلكتروني التالي قبل موعد غايته ١٠ مايو من الشهر ذاته حتى يتسنى للجنة الوطنية المُتابعة والتنسيق مع القسم المُختص باليونسكو.

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