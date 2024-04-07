شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: قراءة سورة الواقعة عقب صلاة العصر بالمساجد الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف قراءة سورة الواقعة بالمساجد الكبرى عقب صلاة العصر، وقراءة سورة الرحمن عقب صلاة التراويح والصلاة على النبي.

وحددت الوزارة في ليلة التاسع والعشرين، الدكتور نعينع إمامًا للعشاء والتراويح وختم القرآن بمسجد الإمام الحسين والشيخ محمد الطاروطي بالسيدة زينب.



والقارئ الشيخ صلاح الجمل إماما للعشاء والتراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة والشيخ محمد عبد الكريم بمسجد شريف بالمنيل، والقارئ الشيخ طه النعماني إماما للعشاء والتراويح بمسجد ناصر بالفيوم، وذلك ضمن برنامج دعوي خاص ليلة الاثنين آخر الليالي الوترية بجميع المساجد الكبرى والمشاركة في صلاتي التراويح والتهجد.