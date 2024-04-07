شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: عن حلقة برنامج نور الدين: فتوى لا زواج دون توثيق فتوى للتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة، وفي الحلقة السابعة والعشرين من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة مفاجأة مدوية..!!

وأقول: فتوى "لا زواج بدون توثيق .. فتوى للتاريخ فشكرا مولانا"

١- سؤال (هل ينعقد النكاح بقول زوجتك نفسي؟)



- أحسن فضيلته بأن قال في حسم واضح "هذا عبث بالمقدسات فالزواج من المقاسات الإلهية" ... وهذا خير ما قاله فضيلته وهذا عين الصواب، فالأصل أنه لا زواج دون إشهاد فهذا من الشروط الشرعية اللازمة للزواج والإشهاد هو فقط ما وافق شروط الإشهاد قانونا وهو ما يحصل بصورته الحالية في وزارة العدل ومن يمثلها كالمأذون أو القنصليات أو السفارات أو القبطان أو غيرها مما أقره القانون. أما غير ذلك مما نراه من صور لا يقبلها القانون كمن يعقد عند محام أو عند مكتب أو عند صديقه بإشهاد بعض الأشخاص عرفيا فلا يعتد بهذه الصورة شرعا كزواج دون توثيقها قانونا.



٢- سؤال ( ما هو حكم برامج وألعاب المراهنات في الواقع وعلى الانترنت؟)

- وضح فضيلته أن هذا غير جائز بصورة القمار المعروفة لانها تشجع علي تنمية الشخصية غير السوية ... وهذا غير مطلوب ومنعته الشريعة لما فيه ضرر للجميع .. علي الرغم من أن بها مكاسب مالية ظاهرة كبيرة الا ان خسائرها علي الشخص وعلي المجتمع اكبر بكثير فمعني القمار متي توفر في اي شئ صار حراما مهما تغير مسماه سواء في سباق الخيول أو الكرة أو اللوتارية أو غيرها.

٣- سؤال (هل يجوز الزواج الاليكتروني؟)

- أحسن وأبدع فضيلته في شرح الإجابة بأن قال (بشرط توثيقه) بهذه الإجابة يعلنها فضيلته صريحة "لا زواج بغير توثيق" حفظه الله شيخنا العالم الكبير فيما قاله لأن هذا يخفظ الشباب من أمور لايعلم ضررها وتأثيرها إلا الله .. وقال في إبداع واضح " ولو اختلطت الأمور وتعذر التوثيق التام ... فبلاها حتي لا يقدح في الزواج الغش والتدليس" ... وصدق فضيلته... ومانراه كل يوم من تطور للذكاء الاصطناعي يجعلنا نتمسك ونؤكد علي ذلك"



٤- سؤال (هل حفظ القرآن عن طريق تطبيق علي الانترنت جائز؟)

- قال فضيلته أنه طالما تحققت الشروط مثل رؤية الشفاة كيف تتحرك لتنطق وسماع الصوت وبيان الأخطاء بموضوع للمعلم وايصالها للمتعلم فلاضير في ذلك ... وهذا عين الصواب فنحن نشجع علي استخدام التكنولوجيا في تيسير حفظ كتاب الله وفي التيسير علي الناس دينهم بشرط وجوب ضمان ان تحققت الضوابط الشرعية والأخلاقية أثناء استخدام التكنولوجيا في ذلك.

٥- سؤال (هل واجب علينا استخدام السوشيال ميديا في التبليغ عن النبي ؟)

- قال فضيلته ان الابلاغ عن النبي يكون باي صورة ولو بآية واحدة .. وهذا صحيح بارك الله فيه واشترط فضيلته الا يكون هذا مما يشق علي الانسان فيعرضه للبلاء كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث .. وهذا كلام طيب من فقيه عالم عارف كيف يفتي وفي أي توقيت ولأي شخص.