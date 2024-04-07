شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف توزع 56 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بـ11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، تم خلال يومي السبت والأحد 6 و 7 أبريل 2024م تسليم 56 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات المنوفية والقليوبية والقاهرة والإسماعيلية والبحيرة والشرقية والغربية والوادي الجديد وبور سعيد وكفر الشيخ ودمياط؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف المنوفية و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القليوبية و 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الشرقية و 10 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الغربية و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الوادي الجديد و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ و 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 230 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 66 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.

علمًا بأن صكوك الإطعام تجزئ من الزكاة والكفارات والنذور وصدقة الفطر وإفطار صائم، ومتوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01552563217)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

أو عبر الحسابات التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

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